Bağcılarlı engelliler, Amazon'da mağaza açıyor

Öğrenciler, dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon'da satıcı olabilmek için eğitim almaya başladı. 12 günlük eğitim sonunda sertifika alacak olan katılımcılar, ürünlerini dünya pazarında satışa sunacak.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki eğitimler koronavirüs sebebiyle geçen yıl online olarak gerçekleştirilmişti. Öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili olarak hazırlanan ders programı çerçevesinde derslere katılım gösteriyordu. En yoğun ilgi gören derslerin başında ise e-ticaret geliyordu. Kimi kendi işini kurmak için kimi de ileriye dönük ticaret yapmak için e-ticareti öğrenmeye çalıştı.

E-ticaret sınıfı öğrencilerinin çok azimli olduğunu gören Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı yetkilileri, onlara destek olmak amacıyla büyük bir projeye imza attı. Bu kapsamda dünyanın en büyük ve en çok kazanan online pazaryerlerinden olan Amazon'la irtibata geçildi. Yapılan görüşmeler neticesinde amazon internet sitesinde satıcı olabilmek için gerekli olan eğitime 10 kişinin katılımı sağlandı. Anlaşma neticesinde eğitim ücreti kişi başına 500 dolar olan eğitim engelli kursiyerler için tamamen ücretsiz olacak.

Ürünlerini tüm dünyaya kolayca satacaklar

1 Ekim tarihinde başlayan eğitimler online olarak düzenleniyor. Cep telefonu veya bilgisayardan derslere giren engelliler, "Amazon Hesabı Açma", "Amazon Dropshipping Politikası", "Detaylı Ürün Arama Teknikleri", "Satıcı Hesap Sağlığı ve Performansı","Envanter Yönetimi" ve "Uygulamalı Quizler" başta olmak üzere çok sayıda ekonomi içerikli eğitim görüyorlar. 12 gün sonunda 22 saatlik eğitimi tamamlayan herkese OneAMZ University adına sertifika verilecek. Sertifikayı alan adaylar, Amazon'da bir satıcı olarak ürünlerini tüm dünyada kolayca satma imkanı bulacak.

Hayatımızın büyük bir bölümünü kapsayan e-ticaret konusunda atılan bu adımı sevindirici bulduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ülke sınırlarını aşarak dünyanın en popüler alışveriş sitelerinde mağaza açacak olan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Artık ürünlerini tüm dünyaya tanıtma ve kolayca satma fırsatı yakaladılar" dedi.

Kursiyerler de kendilerine bu imkanları sunan Çağırıcı'ya teşekkürlerini iletti

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