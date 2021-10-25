Bağcılar Demircan Sitesi'ndeki hak sahipleri uygun şartlarda mülk sahibi olabilecek

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, depremde zarar gören Demircan Sitesi'nde hayata geçirilecek projeyle hak sahiplerinin en uygun şartlarda mülk sahibi olacağını bildirdi

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'ndeki??????? Demircan Sitesinin durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'yla (TOKİ) yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararları hak sahiplerine iletildi.

2019 yılında deprem sonrası ağır hasar alan Demircan Sitesi'yle ilgili Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu'nda hak sahipleri ile bir araya gelinerek toplantı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla yaptıkları görüşmeler sonucunda maksimum destek aldıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hak sahiplerinin en uygun şartlarda mülk sahibi olacağını belirtti.

Demircan Sitesi'nin olduğu yerde büyük bir değişimin yaşanacağını ifade eden Çağırıcı, şunları kaydetti:

"45 yıllık bir komşunuz olarak burayla ilgili yürüttüğümüz çalışmalarda uzun bir süreç yaşadık. Çalışmalarımızda her zaman şuna öncelik verdik. Burada yaşayan hemşehrilerimiz tekrar aynı yerde en uygun şartlarda mülk sahibi olsunlar istedik. Bakanlığımızla görüşerek acil ve önemli adımlar attık. Maksimum destek için kendilerinden istirhamda bulundum."

Projeye ilişkin yapılan sunumda, alan ve daire büyüklükleri, kat sayıları, mimari proje örnekleri ve benzeri detaylar paylaşıldı. Toplam 74 bin 859 metrekare inşaat alanı üzerinden hesaplanan 585 hak sahibinin yer aldığı ve 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülen projede, yapılaşma koşullarıyla beraber, kentsel dönüşümle sağlanan kira yardımı, kredi desteği gibi kolaylıklar anlatıldı.

Demircan Sitesi depremde ağır hasar almıştı

Bağcılar'da riskli alan ilan edilen 10 yerden biri olan Fatih Mahallesi'nde bulunan Demircan Sitesi, 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar almıştı.

Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünce hazırlanan rapor sonucuna göre, alınan beton örneklerinin "Mukavemet değerlerinin olması gerekenin altında" olduğu ve risk taşıdığı tespit edilmişti.

Aynı sokakta bulunan diğer binaların da hasarlı olduğu ortaya çıkınca Demircan Sitesi'ndeki daire ve dükkanların tahliye işlemleri gerçekleştikten sonra yıkım başlamıştı.