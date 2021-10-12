Bağcılar'da Yaşlı Bakım Merkezinin yapımına başlandı - Haberler
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Bağcılar'da Yaşlı Bakım Merkezinin yapımına başlandı

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Bağcılar'da Yaşlı Bakım Merkezinin yapımına başlandı

Bağcılar Belediyesi, Sancaktepe Mahallesi'nde hayata geçireceği Yaşlı Bakım Merkezinin inşaatına başladı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, Sancaktepe Mahallesi'nde hayata geçireceği Yaşlı Bakım Merkezinin inşaatına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce verdiği vaatler arasında bulunan Yaşlı Bakım Merkezi projesi hayata geçiyor.

Sancaktepe Mahallesi Birlik Caddesi'nde yeri belirlenen projenin inşaatına başlandı. 2 bin 129 metrekarelik inşaat alanı bulunan projedeki, yeşil alan miktarı ise 2 bin 545 metrekareyi kapsıyor.

5 katlı olarak inşa edilecek Yaşlı Bakım Merkezinde dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları yer alacak. Yaşlılar torunlarıyla birlikte kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde kaliteli zaman geçirecek. Tam donanımlı ve kullanışlı binada kuaför salonları, kafeler, duş alanları da olacak.

Bağcılar'a değer katması amaçlanan binada sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım elemanları görev yapacak.

Geniş yeşil yerleşke içinde yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunacak. Ayrıca, bahçede çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da yer alacak. Modern mimariyle inşa dilecek yaşam merkezi tamamlandığında örnek projelerden birisi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaşlıların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunmasını, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesini, huzur, güven ve refah içinde bulunmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Yaşlıların, geçmişten kalan en değerli miras olduğunu ifade eden Çağırıcı, "Onlara karşı üzerimize düşen neyse hakkıyla yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hayallerindeki yaşlılık dönemini yaşamaları için ilk adımı attık. Şimdiden hayırlı olsun. İnşallah kısa zaman sonra büyüklerimiz akranlarıyla ve torunlarıyla burada keyifli zamanlar geçirecekler." değerlendirmesini yaptı.

İnşaatına başlanan Yaşlı Bakım Merkezinin 10 ay içinde bitirilmesi planlanıyor.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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