Bağcılar'da TEM yan yolda kargo aracı alevlere teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da TEM yan yolda kargo aracı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bağcılar'da TEM yan yolda kargo aracı alevlere teslim oldu

Bağcılar Tem Otoyolu Mahmutbey mevkii yan yolda bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim olan kargo aracı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Tem Otoyolu Mahmutbey mevkii yan yolda bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim olan kargo aracı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Tem Otoyolu Mahmutbey mevkii yan yolda ilerleyen 34 HU 2582 plakalı kargo aracı saat 09.30 sıralarına seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, araçtan alevlerin yükseldiği görünce kenara çekti. Alevler yola da sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere teslim olan aracı söndürdü. Araçta hasar oluşurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Bağcılar'da TEM yan yolda kargo aracı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İş yeri basıp 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı

İş yeri basıp 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı

 Yangın çıkan apartmanda can pazarı! Kaçış merdiveni kilitli olunca, vatandaşlar mahsur kaldı

Yangın çıkan apartmanda can pazarı! Kaçış merdiveni kilitli olunca, vatandaşlar mahsur kaldı

 Yağış nedeniyle sular yükselmişti! Yayladan dönenleri taşıyan araç dereye uçtu: 2 ölü

Yağış nedeniyle sular yükselmişti! Yayladan dönenleri taşıyan araç dereye uçtu: 2 ölü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka Düm Tek Tek Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Stefan Kuntz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bağcılar'da TEM yan yolda kargo aracı alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:10:28. #1.17#