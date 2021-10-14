BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI - Haberler
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BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASIHaber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR'da taksi şoförü ile 2 müşterisi arasında ücret konusunda çıkan tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI

Haber -Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR'da taksi şoförü ile 2 müşterisi arasında ücret konusunda çıkan tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, 11 Ekim Pazartesi öğle saatlerinde Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Taksideki 2 müşteri ile şoför arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. Şoför bir süre sonra taksiyi sokak ortasında durdurdu. Taksiden inen şoför ile müşteriler arasındaki tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Yolculardan biri yumrukla düşürdüğü taksi şoförünü, yerde tekmeledi. Daha sonra taksiye tekme atan yolcu ile şoför arasındaki yumruklu kavga bir süre daha ayakta devam etti. Kavgayı çevredekiler zorlukla ayırırken, yaşananlar da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI

BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI

BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI

BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI
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Haber: BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI - Haberler
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