Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edip olay yerindeki diğer polis memuru Yunus Nacar'ı yaralayan sanıkların yargılandığı davada karar... - Haberler
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Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edip olay yerindeki diğer polis memuru Yunus Nacar'ı yaralayan sanıkların yargılandığı davada karar...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edip olay yerindeki diğer polis memuru Yunus Nacar'ı yaralayan sanıkların yargılandığı davada karar...

Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edip olay yerindeki diğer polis memuru Yunus Nacar'ı yaralayan sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edip olay yerindeki diğer polis memuru Yunus Nacar'ı yaralayan sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Serdar Balta'nın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapsine karar verirken, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) Oğuzhan I. ile Reis B.'nin ise 1 yıl 8 ay hapsine hükmetti. - İSTANBUL

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Haber: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edip olay yerindeki diğer polis memuru Yunus Nacar'ı yaralayan sanıkların yargılandığı davada karar... - Haberler
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