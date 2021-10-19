BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİLERE YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMİ

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ilçede yaşayan ortaokul ve lise öğrencilerine "Yangın Farkındalık" eğitimi veriliyor. Gençlere, yangının çıkış nedenlerinden karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğine kadar her aşama detaylıca anlatılıyor.

Sosyal ve kültürel hayata yönelik projelere imza atan Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, anlamlı bir etkinliği daha hayata geçirdi. Bu kapsamda ilçede hizmet veren 75 ortaokul ve lisede "Yangın Farkındalık" eğitimi başlatıldı. Uzmanlar, yangın öncesi, olay anı ve sonrasında doğru hareket tarzının nasıl olması gerektiği ile ilgili sinevizyon eşliğinde sunumlar yaptı. Eğitim programlarında öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı.

Amaç yangının zararlarını azaltmak

Bu tür eğitimlerin eğitim dönemi boyunca devam edeceğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Amacımız yangının zararlarını azaltmaya ve önlemeye yönelik toplumsal bilinç oluşturmaktır. Bu bağlamda gençlerimiz öğrendiklerini çevrelerine de anlatacaklar" dedi.

Eğitim alan gençlere önümüzdeki günlerde sertifikaları verilecek.

Oluşturulma Tarihi : 19. 10. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bilge Kral Aliya, Bağcılar'da Anıldı Sevimli Yunuslar'dan Mevlid Kandili'ne Özel Kutlama Bağcılar'da Fikir Maratonu Gönülden Mektup Yarışması Topluca "Evet" Diyerek Mutluluğa Adım Attılar Teknoloji Başında Geçen Süre Bağımlılığı Artırıyor Gençlik Şöleni Ödül Töreni ve Cumhuriyet Konseri Çağırıcı: Z Kuşağı Yok İnançlı Gençlik Var Mahmut Toptaş ile Tefsir Dersleri Her Salı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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