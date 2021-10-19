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Son dakika haberleri! Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı

Son dakika gündem haberine göre BAĞCILAR'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin açtığı ateş sonucu 2 kişi silahla yaralandı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili olduğu öğrenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay Bağcılar, Demirkapı Mahallesinde akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki grup Osmanoğlu Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşadı. Taraflar arasındaki sözlü tartışmada ismi öğrenilemeyen bir kişi M. G. ve İ. D. isimli iki kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken şüpheli de hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan M. G. ve İ. D. isimli kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, olayın yaşandığı cadde üzerinde de detaylı çalışma yaptı. Kavga sırasında açılan ateş sonucu bir araca da mermi isabet ettiği görüldü.

BİR GÖZALTI

Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına alırken, olay sonrası kavgaya karıştığı öğrenilen bir kişiyi ise gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

OLAY SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Silahlı kavganın hemen sonrasın da yaşananlar vatandaşların çektikleri cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekiplerinin geldiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul
Son dakika haberleri! Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı

Son dakika haberleri! Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı

Son dakika haberleri! Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri
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