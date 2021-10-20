BAĞCILAR'DA ESKİ SEVGİLİ BULUŞMASINDAKİ CİNAYETE 4 MÜEBBET İSTENDİ

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da eski sevgilisiyle parka konuşmaya giden Ali Tulgaroğlu'nun (51) silahla ateş edilerek öldürülmesi ve Kadir Arslan'ın (37) da silahla yaralanmasına ilişkin, hazırlanan iddianamede, 4 şüphelinin ayrı ayrı müebbet hapsi istendi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 25 Haziran 2021 tarihinde Bağcılar'da meydana gelen olay şöyle oldu: Gece vakti Nurgül Aydın ve Özlem Demirel arkadaşlarıyla parkta oturararak sohbet etti. Bu sırada Nurgül Aydın'ı eski sevgilisi Ali Tulgaroğlu, cep telefonundan aradı ve ikili aralarında tartışmaya başladı. Bu sırada Özlem Demirel, Nurgül Aydın'ın elinden telefonu alarak Ali Tulgaroğlu ile tartıştı, ikili birbirine telefonda hakaret etti. Yaşanan tartışmanın ardından 10 dakika sonra Ali Tulgaroğlu, Nurgül Aydın'ı tekrar aradı ve "Yarım saate kadar geliyorum, neredesiniz?" diye sordu. Nurgül Aydın da bulundukları yeri söyledi, Ali Tulgaroğlu da "Zaman azaldı, geliyorum" dedi. Nurgül Aydın'ın da Ali Tulgaroğlu'na "Emanetle mi geliyorsun?" diye sordu. Ali Tulgaroğlu da "Ben doluyum, siz boş olmayın" şeklinde cevap verdi. Özlem Demirel de Nurgül Aydın'ın bilgisi dahilinde Aziz Öztürk'ü arayarak yardım istedi. Aziz Öztürk de yanında Cemal Açan ile araçla birlikte parka geldi. Cemal Açan banka oturdu, bu sırada Ali Tulgaroğlu ile Kadir Arslan da parka geldi. Ali Tulgaroğlu, eski sevgilisi Nurgül Aydın ile tokalaşmak istedi, Nurgül ise istemedi. İkili aralarında tartışmaya başladı. Cemal Açan da belinden çıkardığı silahla Ali Tulgaroğlu'nun bacaklarına, sonrada boyun kısmına doğru, ardından da Kadir Arslan'a doğru defalarca ateş etti. Silahlı saldırıda Kadir Arslan yaralanırken, Ali Tulgaroğlu ise hayatını kaybetti.

MAKTULDE 4 ADET MERMİ GİRİŞ YARASI TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda, maktulün vücudunda toplam 4 adet mermi giriş yarası tespit edildiği, müşteki Kadir Arslan'ın ise yaşamını tehlikeye sokacak, organlarından ve duyularından birisinin işlevini yitirmesi niteliğinde yaralanmış olduğu belirtildi.

4 ŞÜPHELİNİN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Cemal Açan'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi ile "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheliler Nurgül Aydın ile diğer tutuklu şüpheliler Aziz Öztürk ve Özlem Demirel'in ise "Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 5 yıldan 9'ar yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.