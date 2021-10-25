BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI; KOCASINI İÇERİDE SANARAK AĞLADI - Haberler
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BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI; KOCASINI İÇERİDE SANARAK AĞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'da, 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Bağcılar'da, 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Dairede mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kadın ise kocasının da mahsur kaldığını sanarak gözyaşı döktü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Bağcılar Yenimahalle 1513 Sokak'taki binada çıktı. Dumanların yükseldiği dairede mahsur kalanlar oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtardıktan sonra müdahale ederek, yangını söndürdü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAYANLAR OLDU

Yangın sonrasında bina sakinlerinden bazıları sokakta yakınlarını ararken gözyaşı döktü. Bir kadın ise kocasının da içerde mahsur sanarak ağladı. İtfaiye ekipleri ve bina sakinleri kadını kocasının iyi olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI; KOCASINI İÇERİDE SANARAK AĞLADI

BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI; KOCASINI İÇERİDE SANARAK AĞLADI

BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI; KOCASINI İÇERİDE SANARAK AĞLADI

BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI; KOCASINI İÇERİDE SANARAK AĞLADI

BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI; KOCASINI İÇERİDE SANARAK AĞLADI

BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI; KOCASINI İÇERİDE SANARAK AĞLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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