Bağcılar'da çatı yangını

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 13: 35 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Bağcılar, Bahçlievler ve Bayrampaşa İtfaiye ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

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