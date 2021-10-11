Bağcılar'da çatı yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da çatı yangını

Habermetre - Haberler | Toplum
Bağcılar'da çatı yangını

Saat 13: 35 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Bağcılar, Bahçlievler ve Bayrampaşa İtfaiye ekiplerimiz olay yerine sevk edildi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 13: 35 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Bağcılar, Bahçlievler ve Bayrampaşa İtfaiye ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bağcılar'da çatı yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:31:43. #1.17#