Bağcılar'da çatı dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Bağcılar'da çatı dairesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Bağcılar'da çatı dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi 1969. Sokak'taki 6 katlı binanın çatı dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahalede etti.

Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu arada, binanın 5. katında oturan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, tüm ısrarlara rağmen binadan çıkmadı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bağcılar'da çatı dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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