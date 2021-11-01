BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - BAĞCILAR BELEDİYESİ YÜZME YARIŞMASI 2021

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Oluşturulma Tarihi : 01. 11. 2021 Haberler"Tam Oldu Derken" Bağcılar'da Sahne Aldı Özel Öğrencilerden "Geri Dönüşüm" Sergisi Cumhuriyetin Nabzı Bağcılar'da Attı Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı'na Ev Sahipliği Yaptı Bağcılar Belediyesi'nin Güvenli İnternet Projesi 3B, ... Mahmut Toptaş: Moda Olsun Diye "Deistim" Diyorlar Ordu Günleri İstanbul'da Kan Bağışı Organizasyonu Ekim 2021 Engelliler Bursa'da Tarihi Yolculuğa Çıktı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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