ANKARA (AA) - Bağcılar Belediyesi, Selçuklu ve çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen yeni hizmet binasının projesiyle 11. Buhara Medya Ödülleri kapsamında "Yerelde Vizyon Proje Ödülü"nün sahibi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyasında başarılıların ödüllendirilmesi amacıyla Buhara Medya Grubu tarafından "Başarı için yeniden bir arada, yeniden birlikte" sloganıyla Ankara'da bir otelde 11. Buhara Medya Ödülleri töreni düzenlendi.

30 farklı kategoride ödül verilen törende, Bağcılar Belediyesi de son teknolojiyle donatılmış, Selçuklu ve çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen yeni hizmet binasının projesiyle "Yerelde Vizyon Proje Ödülü"ne layık görüldü. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ödülü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın elinden aldı.

Ödül için emeği geçenlere teşekkür eden Çağırıcı, "30 yıllık bir belediyeyiz. Şimdiye kadar hep gönül belediyeciliğine öncelik verdiğimiz için 30'uncu yılda belediye binası yapmaya sıra geldi. 30 yıl boyunca hemşehrilerimize hizmet etmenin, onlar için eser yapmanın onurunu ve gururunu yaşadık. Ödülü Bağcılar Belediyesi çalışanı arkadaşlarım ve hemşehrilerim adına alıyorum." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesi hizmet binası hakkında

Toplamda 37 bin 965 metrelik kullanım alanına sahip bina, 2 bodrum kat, zemin kat ve artı 5 kattan oluşuyor. Yeni hizmet binasında, farklı binalarda hizmet veren tüm birim müdürlükleri aynı çatı altında toplandı.

Engellilerin hizmete erişimi noktasında da her türlü düzenleme ve planlama yapılan binada, 413 kişilik konferans salonu, sergi alanı ve ibadethane yer alıyor. Binada toplam 14 asansör ile meclis salonu ve siyasi parti grup odaları da bulunuyor. Binanın en üst katında ise yemekhane ve teras mevcut.

Son teknolojiyle donatılan bina, güneş panelleriyle elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılıyor. Binanın en dikkati çeken ve örnek olacak özelliği ise yeşile ayrılan alanın büyüklüğü. Binanın çevresinde 19 bin metrekarelik yeşil alanda, vatandaşların egzersiz yapacağı yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Yerleşkede 419 araçlık kapalı otopark da yer alıyor.