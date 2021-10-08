Bağcılar Belediyesi 2022 Mali Bütçesi kabul edildi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Meclisi, 2022 yılı Mali Bütçesi'ni oy çokluğuyla kabul etti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı İkinci Oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Sibel Betül Birer'in başkanlığında gerçekleşti.

Görüşmelerin sonucunda 2022 Yılı Performans Programı ve 2022 Mali Bütçesi oyçokluğuyla Meclis'ten geçti.

Toplantıda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar'ın artık hizmet birikimiyle ekonomi, kültür, sağlık, turizm ve sosyal hayatın nabzının attığı bir ilçe haline geldiğini belirtti. İnsan odaklı anlayışıyla hazırlanan 2022 Yılı Performans Programı ile ilçenin ihtiyaçlarındaki değişimlere ayak uydurarak, planlı, sosyal, akıllı, sürdürülebilir ve girişimci belediyecilik örneği sergilemeye devam edildiğine dikkati çeken Çağırıcı, şunları kaydetti:

"2022 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında tüm birimlerimizin yatırım hedeflerini mali disiplin çerçevesinde en üst düzeyde belirledik. 5018 sayılı Kanun gereğince kamu kurumu kaynaklarının, ekonomik, etkin ve verimli şekilde elde edilmesine ve kullanılmasına önem veriyoruz. 2020-2024 Stratejik Plan doğrultusunda 2022 Yılı Performans Programı'nda 110 ana faaliyet planlamış bulunmaktayız. Mali disiplin çerçevesinde tüm birimlerimizin hedeflerine göre, 2022 yılı yatırım bütçemizi 681 milyon 242 bin lira, toplam bütçemizi de 850 milyon lira olarak belirledik."

Vizyoner projeleri sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Çağırıcı, yakın zamanda ilçeye Şehir Kütüphanesi, Yaşlı Bakım Evi ve e-spor Merkezi'nin kazandırılacağını belirtti.