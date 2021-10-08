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Bafra'da marketlere etiket denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bafra'da marketlere etiket denetimi

Bafra Belediyesi Zabıtası Müdürlüğü ekipleri, 6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili Kanun çerçevesinde ilçe genelindeki marketlerde, fiyat etiketlerinin kontrolünü yaptı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Bafra Belediyesi Zabıtası Müdürlüğü ekipleri, 6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili Kanun çerçevesinde ilçe genelindeki marketlerde, fiyat etiketlerinin kontrolünü yaptı.

Zabıta ekipleri ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bafra genelindeki tüm marketlerde gerçekleştirilen kontrollerde, reyonlardaki ürünlerin etiketli olup olmadığı ve reyonda bulunan ürün fiyatının kasadakiyle uyuşup uyuşmadığına dikkat edildi. Bafra genelinde denetimlerini düzenli aralıklarla sürdüren zabıta ekiplerinin uygulamalarla vatandaşların yaptıkları alışverişlerde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri fiyat etiketlerinin reyon ve kasada aynı olması gerektiğini vurgulayarak, bu hususunda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. - SAMSUN

Bafra'da marketlere etiket denetimi

Bafra'da marketlere etiket denetimi

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