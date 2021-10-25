BAE, Ürdün ve Libya Sudanlı taraflara "gerilimi tırmandırmama" çağrısı yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Libya Sudanlı taraflara "gerilimi tırmandırmama" çağrısında bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığından Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçinin alıkonulmasıyla başlayan darbe girişimine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BAE Sudan'daki son gelişmeleri yakından takip etmektedir. Sudan halkının yararına ve iradesine uygun bir şekilde en kısa sürede istikrarın sağlanması arzu edilmektedir."

Açıklamada, Sudanlı taraflara "sakin olma ve gerilimi tırmandırmama" çağrısı yapıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da taraflara durumun kontrol altına alınması ve ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket edilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Sudan'daki gelişmelerin takip edildiği belirtilen açıklamada, taraflar, "kardeş Sudan'ın güvenliğini ve çıkarlarını koruyacak, güvenlik ve istikrarını sağlayacak şekilde durumu kontrol altına almaya ve ulusal çıkarlara öncelik vermeye" davet edildi.

Libya Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında ise "demokratik tercihlere bağlı kalınması" vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "Sudan'daki durumu büyük bir ilgiyle takip ediyor, tüm tarafları sakinleşmeye ve diyalog diline öncelik vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da darbe girişimi

Sudan'da sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonuldu.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonularak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı.

Çağrının ardından Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenledi.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyen gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce de eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.