BAE Başbakanı Muhammed bin Raşid, Expo 2020 Dubai'deki Türkiye standını ziyaret etti - Haberler
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BAE Başbakanı Muhammed bin Raşid, Expo 2020 Dubai'deki Türkiye standını ziyaret etti

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
BAE Başbakanı Muhammed bin Raşid, Expo 2020 Dubai'deki Türkiye standını ziyaret etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, Expo 2020 Dubai'deki Türkiye standına ziyaret gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, Expo 2020 Dubai'deki Türkiye standına ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE Başbakanı'nı ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Büyükelçi Tunçer, paylaşımında BAE Başbakanı'nın Türk standına yaptığı ziyaretin fotoğraflarına da yer verdi.

Muhammed bin Raşid de konuyla ilgili kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye standını ziyaret ettiğini belirterek, "Dünyanın en büyük kültürel etkinliğinde Türkiye tarihiyle, en gelişmiş ürünleri ve asaletiyle Expo 2020 Dubai'de bizimle birlikte." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, BAE resmi haber ajansı da (WAM) Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum'un ziyaretini ve mesajını resmi Twitter sayfasından paylaştı.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından 20 Ekim'de yapılan paylaşımda, "Ülkemizin küresel ölçekte ön sıralarda yer alan ticaretini, ekonomisini ve kültürel zenginliğini yansıtacak olan, yoğun ve özverili bir çalışmayla hayata geçirilen Expo 2020 pavilyonumuzun açılışını yaptık. Türkiye'nin Expo 2020 etkinlikleri 6 ay süreyle devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Paylaşımda Büyükelçi Tunçer ile fuarda yapılan çalışmalara yönelik fotoğraflar paylaşılmıştı.

BAE Başbakanı Muhammed bin Raşid, Expo 2020 Dubai'deki Türkiye standını ziyaret etti

BAE Başbakanı Muhammed bin Raşid, Expo 2020 Dubai'deki Türkiye standını ziyaret etti

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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