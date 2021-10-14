Back 4 Blood sesli sohbetlerinizi kayıt altına alıyor

Uzun zamandır beklenen Left 4 Dead'in yeni sürümü Back 4 Blood artık PC, PlayStation ve Xbox'ta oynanabilir. Oyun anında bir hit haline geldi. Back 4 Blood, Left 4 Dead'in Steam eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı ve konsol oyuncularıyla beraber oldukça fazla insanın oynadığını belirtti.

Oyuncular Back 4 Blood'ı açtıklarında, "Sesi sohbet ölçülük, kullanıcı güvenliği ve hizmetleri çalıştırmak ve iyileştirmek için kaydedilir ve kullanılır. Sohbeti kullanarak, bu veri kullanımını kabul edersiniz." Mesajı ile karşılaşılmaktadır.

Back 4 Blood'ı çevrimiçi oynayarak sesli sohbet özelliğini kullanan herkes, seslerinin kaydedilmesine de izin vermektedir. Bu, potansiyel kötüye kullanımı engellemek için kullanılırken, bazı oyuncular oyunun sesli sohbeti kaydetmesinden rahatsız olmaktadır.

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Back 4 Blood'ın sesleri kaydetme fikrinden hoşlanmayan birinin tek çözümü oyunu tek başına oynamasıdır. Fakat tek başına oynanınca oyunun deneyimi fazlasıyla düşmektedir. Tek başına oynanan oyunlarda karakterlerin kilidi açılamaz ve genel olarak oyunda gerçek bir ilerleme kazanamaz.

Oyunu gerçekten oynamak ve tadını çıkarmak isteyen herkes, arkadaşlarınızla veya çevrimiçi rastgelelerle co-op oynamak zorunda kalacaktır ve Back 4 Blood'ı çevrimiçi oynatmayı seçmek, sesinizin kaydedilmesine izin verdiğiniz anlamına geleceği için oyun içi sohbetlerde daha dikkatli olmanız gerekecektir.

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