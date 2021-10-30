Bacası var dumanı yok

ANKARA (İHA) - Ankara Sobacılar Çarşısı'ndaki yeni tasarım dumansız soba vatandaşların ilgisini çekti. Sıkıştırılmış talaşın yakıt olarak kullanıldığı soba, içindeki tasarım sayesinde normal tip sobaya göre iki kat daha fazla sıcaklık veriyor. Üstünde seyyar aparat da bulunan soba, yemek pişirmeyi de mümkün kılıyor.

Ankara Ulus'ta bulunan Sobacılar Çarşısı'nda uzun yıllardır esnaflık yapan Volkan Aybar, yeni projesi dumansız soba ile alışverişe gelenlerin ilgisini çekiyor. Soba hem küçük olması ile zahmet vermiyor hem de sıkıştırılmış talaştan elde edilen pelet ile az kül çıkartarak kullanımı kolaylaştırıyor. Ürünün tasarımında ve iç kırıcılarında bulunan turbo şarj sistemi adı verilen uygulamayla duman sobanın içinde dönerek gazın tekrar yanmasını sağlıyor. Yanıcı madde olarak kullanılan pelet ise içerisinde herhangi bir kimyasal içermediği için hem zararlı gaz zehirlenmesinin önüne geçiyor hem de doğayı kirletmiyor.

Ürünün görsel ve fiziksel olarak değişik bir tasarım olduğunu aktaran esnaf Volkan Aybar, 8 kilogram pelet ile en az 12, en fazla 24 saat yanan dumanı olmayan bir soba tasarladıklarını söyledi. 3 bin 750 liradan satışa sunulan sobaya yoğun talepten ötürü siparişlerin yetişmediğini ve ürünün patentini aldıklarını belirten Aybar, imalatını da atölyelerinde yaptıklarını ifade etti.

"1 ton pelet ile iki kış geçirme garantisi veriyoruz"

Sobanın dumansız çalıştığını ve yakılan ürünün yaydığı ısının da önemli olduğunu dile getiren Aybar, "Ürünün kendine ait olan tasarımından ve içindeki kırıcılardan dolayı yanan gazı yukarı duman olarak vermek yerine tekrar içinde döndürüp araçlardaki turbo sistemi gibi tekrar yakıyor. Dumanı tamamen ortadan kaldırıyor. Yakılan ürünün de önemi var. Plastik madde içerisinde

olmadığı sürece orman ürünü yakıldığında, talaşın sıkıştırılmış hali olan pelet, fındık kabuğu, zeytin çekirdeği de yakılabilir. Bir soba yaptık duvardaki sıvayı söküyor. Ürün yüz metrekareye net ısı verirken, 1 ton pelet ile iki kış geçirme garantisi veriyoruz" dedi.

"Pelet 1 tonda yüzde 2'lik kül oranına sahiptir"

Normal tip sobalarda pelet gibi yüksek kaloriye sahip yanıcı maddelerin kendi tasarladığı sobadaki gibi enerji vermeyeceğini savunan Aybar, "Pelet, kömüre kıyaslandığında daha yüksek kaloriye sahip. Normal tip sobalarda bu farkı göremeyiz, kömürü o tip sobalarda hissedebiliriz ama bizim sobamızda o farkı aratmıyor. Pelet, kimyasal içerik içermeyen bir üründür, çevre dostudur ve doğayı kirletmez. 1 tonda yüzde 2'lik kül oranına sahiptir. Şu anda da Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Lodoslarda, ters rüzgarlarda normal sobalarda zehirlenmeler yaşanıyordu fakat bu sobada öyle bir risk yok. Çünkü odundan zehirlenen bir insan görülmedi" diye konuştu.

Ürünün yakıt deposunun ufak olması, hafif ve bakım istememesi nedeniyle daha çok kafe ve atölyelerde talep edildiğini vurgulayan Aybar, "Sobaya hasret kalan herkes ürünü tercih ediyor. Çünkü külü, pisliği, dumanı yok. Normal sobanın iki katı sıcaklık veriyor. Üstündeki seyyar aparat sayesinde tencere, tava veya çaydanlık koyabiliyorsunuz. Bizim hedefimiz daha az yer kaplaması ve az hammadde ile daha çok ısı enerjisi almaktı. Bu hedefe de ulaştık" diye konuştu. - ANKARA

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