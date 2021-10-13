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Bacağını kaybeden işçi, kadın muhtarın girişimleriyle protezine kavuştu

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Bacağını kaybeden işçi, kadın muhtarın girişimleriyle protezine kavuştu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üzerine ağaç düşmesi sonucu tek bacağını kaybeden elektrik işçisi Uğur Kabal, kadın muhtarın girişimleri sonucu takılan protez bacakla koltuk değneklerinden kurtuldu.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde üzerine ağaç düşmesi sonucu tek bacağını kaybeden elektrik işçisi Uğur Kabal, kadın muhtarın girişimleri sonucu takılan protez bacakla koltuk değneklerinden kurtuldu.

İlçede elektrik işçisi olarak çalışan Uğur Kabal, üzerine ağaç düşmesi sonucu sağ bacağını kaybetti. Bir süre koltuk değnekleri ile yaşamını sürdüren Kabal, çalışamadığı ve maddi imkanı olmadığı için bacağına protez takılamadı.

Bunun üzerine daha önce ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu öğrendiği Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Alan Bektaş'a ulaşan Kabal, protez bacak alınması noktasında muhtardan destek istedi.

Muhtar Bektaş, Kabal'ın talebini geri çevirmeyerek kendisine yardımcı olacağı sözünü verdi. Bektaş, bazı hayırsever iş insanlarının da desteğiyle Kabal'a uygun protez bacak alınması için gereken parayı toparladı. Yeniden muhtarlığa çağrılan ve protez yapılması için ölçü alınan Kabal, uygun protezin takılmasıyla kullandığı koltuk değneklerinden kurtuldu.

Muhtar Bektaş, AA muhabirine, daha önce mavi kapak toplama kampanyası yaptıklarını ve bu kampanyayla birkaç engelliye tekerlekli sandalye aldıklarını belirtti.

Dönem dönem muhtarlık olarak bu tür yardımlarda bulunduklarını vurgulayan Bektaş, Uğur Kabal'ın da yapılan yardımları duyması sonucu kendilerine ulaştığını ifade etti.

"2019 yılından bu yana muhtarım. Birçok yardımda bulunduk. Ama vesile olduğumuz bu yardım sayesinde ilk defa bir insanın hayata bakış açısını değiştirdik. Kendisi artık koltuk değneklerden kurtuldu. Böylece çok sevdiği elektrik işçiliğini daha rahat yapabilecek" diyen Bektaş, Kabal'ın protez bacağa kavuşmasıyla ellerini daha rahat kullanacağını söyledi.

Muhtarlık görevi boyunca insanların kalbine dokunmak istediğine değinen Betkaş, bundan sonra da hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ellerinden gelen yardımı yapacağını dile getirdi.

Uğur Kabal ise yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası sağ bacağını kaybettiğini aktararak, "Protez bacak için de yeterli imkanım olmadığından muhtarımız Elvan Hanım'a başvurduk. Sağ olsun kendisi bize yardımcı oldu. Muhtarımın sayesinde eve bağımlı olmaktan kurtuldum. Artık baston, değnek de kullanmıyorum. Ellerim boşa çıktığı için kendi ihtiyaçlarımı rahatlıkla sağlayabiliyorum. Muhtarımdan ve destek olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Mesleğini küçük çapta da olsa bundan böyle sürdürebileceğini anlatan Kabal, "Benim için en önemlisi yaşantım çok rahatladı. Günlük aktivitelerimi artık daha fazla ve rahatlıkla yapabiliyorum." ifadesini kullandı.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bacağını kaybeden işçi, kadın muhtarın girişimleriyle protezine kavuştu - Haberler
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