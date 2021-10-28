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Babasını darp eden annesini ise rehin alan kadın ikna edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Babasını darp eden annesini ise rehin alan kadın ikna edildi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde babasını darp eden, annesini ise eve kilitleyerek rehin alan kadın, polis ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu ikna edildi.

KAYSERİ (İHA) - Babasını darp eden annesini ise rehin alan kadın ikna edildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde babasını darp eden, annesini ise eve kilitleyerek rehin alan kadın, polis ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi 2355. sokak üzerinde bulunan bir binanın 11. katında yaşayan R.B. isimli kadın babasını darp ettikten sonra annesini eve kilitleyerek rehin aldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. R.B., polis ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından kapıyı açtı. Eve giren ekipler, R.B. ve annesini işlemler için polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Babasını darp eden annesini ise rehin alan kadın ikna edildi

Babasını darp eden annesini ise rehin alan kadın ikna edildi

Babasını darp eden annesini ise rehin alan kadın ikna edildi

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri
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