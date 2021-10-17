Babalarının üçüncü kez dolandırılmaması için telefonu ve araç anahtarına el koydular

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'da, yaklaşık 3 yıl önce, 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırınca 50 yıllık eşi Dudu Duvar'ın (65) küsüp 3 yıldır konuşmadığı Mehmet Duvar (71), iki hafta önce de 'Sizi dolandıranların izini sürüyoruz' yalanına inanıp krediyle çektiği 15 bin lirayı da dolandırıcılara gönderdi. 3 yıldır aynı binanın ayrı katlarında yaşayan Duvar çiftinin 4 çocuğu da tedbiren, babalarının 3'üncü kez kandırılmaması için cep telefonu ile otomobilinin anahtarını aldı.

Aksu ilçesinde eşiyle yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Duvar'ın hayatı, 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. 'Tanrı misafiri' olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz kişiler, Mehmet Duvar'a 45 milyonluk servete ortak edeceklerini söyleyip, ağzı kapalı ve içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu öne sürerek toprak kap getirip, saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kabı sakladı.

Dolandırıcılara 15 bin TL kaptırdığı olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Duvar, henüz somut bir gelişme yaşanmadığını söyleyerek, "Benim param gitti. Bir daha gelmesi imkansız. Derdim, parayı kurtarmak değil. Ben yandım başkaları yanmasın. Bu dosya yeniden açılsın ve suçlular yakalanıp adalete teslim edilsin ki başka garibanların başı yanmasın" dedi.