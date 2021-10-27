BABAKAYA TÜNELİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

DİYARBAKIR (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Silvan Projesinin kilit ünitelerinden biri olan ve 2 milyon 350 bin dekar arazinin sulanacağı ovalara suyu iletecek "Babakaya Tüneli"İnşaatında çalışmalar devam ediyor. Projenin % 23'lük kısmı tamamlanmış olup; Tünel Delme Makinesi (TBM) ile 960 m ilerleme sağlanmıştır. En geç iki yıl içerisinde tünel inşaatının tamamlanması hedefleniyor. Bu tünel inşaatıyla birlikte Silvan Projesinin tamamının hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 2, 11 Milyar TL katkı ve 305 bin kişiye ek istihdam sağlanacaktır.

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