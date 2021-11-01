Babadan oğula geçen antika tutkusu 54 yıldır sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta Olgaç ailesinin yaklaşık yarım asır önce başlayan antika tutkusu, ailenin ikinci ve üçüncü kuşak temsilcilerinin 3 bini aşan eski objeyle donattıkları kafede devam ediyor.

Ailenin antika merakı, 1967 yılında baba Seyfettin Olgaç ile başladı. Hobi amaçlı topladığı antika objelerle süslediği çay ocağını işleten Olgaç, bu tutkusunu ilerleyen yıllarda yanında çalışan oğlu Muhabbet Olgaç'a da aşıladı.

Olgaç, bu tutkuyu zamanla ilerleterek kardeşi Hamit Olgaç ile Sivas başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden antika objeler satın aldı.

İki kardeş, kendilerine hediye edilenlerle 3 bini aşan eski objeyi, 5 yıldır işlettikleri "Müze Cafe"de hobi amaçlı sergiliyor.

Aynı zamanda Ferhatbostan Mahallesi'nde 3 dönemdir muhtarlık yapan 3 çocuk sahibi 48 yaşındaki Muhabbet Olgaç, AA muhabirine, babasının sürekli eski eşyalar satın alıp çay ocağına getirdiğini anlattı.

Olgaç, küçük yaşlarda babasının topladığı antika eserlerle tanıştığını belirterek, "16 yaşımdan bu yana da eski objeleri topluyorum. Babam 1992 yılında vefat etti. Vefatından sonra da kardeşim Hamit Olgaç ile bu tutkuyu devam ettiriyoruz." dedi.

Kafede asırlık objeler de sergileniyor

Olgaç, gençlik yıllarından itibaren hayalini kurduğu kafede sergiledikleri objelerin bine yakınını eski plakların oluşturduğunu dile getirerek, "İçlerinde 100 yılı aşmış objelerimiz, 60 veya 70 yıllık malzemelerimiz de var. Eski radyolar, çevirmeli telefonlar, plak çalarlar, silahlar, kılıç ve kamalar, gramofonlar, körükler, sobalar, yani elimizde şu anda sayamayacağım kadar çok obje var. Burada insanlar geçmişe dönüyor." diye konuştu.

Mahallesine hizmet etmeyi sevdiğini anlatan Olgaç, muhtarlıktaki işlerinden arta kalan zamanlarda işletmesine gelip mahalle sakinlerine çay ve kahve ikram ederek onlarla nostaljik bir ortamda sohbet ettiğini söyledi.

Olgaç, kafede geçmişe sahip çıktıklarına dikkati çekerek, "Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine de sahip çıkamaz. Kardeşimle babamızdan aldığımız bu tutkuyu çocuklarımıza devredeceğiz. Bundan sonrası artık onlarda." ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin yanında bu tutkunun kendisine de geçtiğini anlatan 41 yaşındaki Hamit Olgaç ise "İşletmeme geldiğim zaman huzur buluyorum. Akşam oluyor oturup plak dinliyorum, çayımı, kahvemi içiyorum. Geç saatlere kadar gitmek bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Muhtar Olgaç'ın oğlu 24 yaşındaki Seyfettin Olgaç da küçüklüğünden bu yana babasıyla antikacıları dolaştığını, zamanı gelince de bu bayrağı devralmak istediğini belirtti.

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