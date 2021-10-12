Babaannesini darp edip telefonunu aldı

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde babaannesini darp ederek telefonunu aldığı iddia edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Emirefendi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen N.Ş. (31), babaannesi Ş.Ş'yi(85) darp ederek telefonu aldı. Babaanne polisi arayarak torununun telefonunu aldığını ve kendisini darp ettiğini ihbar etti. Yaşlı kadın, eve giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine torunundan şikayetçi olduğunu söyledi. Eve gelen torun N.Ş. polislerin yanında telefonunu babaannesine verdi. Darp edilen babaanne hastaneye kaldırıldı. Ş.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen Ş.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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