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Aziz Şehitlerimizin Aileleri ve Kahraman Gazilerimiz ile Bir Araya Geldik

Habermetre - Haberler | Toplum
Aziz Şehitlerimizin Aileleri ve Kahraman Gazilerimiz ile Bir Araya Geldik

Vali İlhami AKTAŞ ve Eşi Songül AKTAŞ, Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından Aziz Şehitlerimizin Aileleri ve Kahraman Gazilerimiz için düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ ve Eşi Songül AKTAŞ, Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından Aziz Şehitlerimizin Aileleri ve Kahraman Gazilerimiz için düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Programa Vali İlhami AKTAŞ ve Eşi Songül AKTAŞ'ın yanı sıra AK PARTİ Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, İl Emniyet Müdürü Faruk KARADUMAN, AK PARTİ İl Başkanı Naim MAKAS, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul YILDIRIM, Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan İMAMOĞLU, TÜGVA İl Başkanı Zeynel KILIÇ, Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gülşen UZ, Çan Şehit ve Gazi Aileleri Başkanı Nail EKER, gaziler, şehit aileleri ve gazi yakınları ile Kızılay'ın gönüllü gençleri katılım gösterdi.

Vali İlhami AKTAŞ ve Eşi Songül AKTAŞ, aziz şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve gazilerimizin aileleri ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet ettiler.

Devlet ve millet olarak Aziz Şehitlerimizin ve Kahraman Gazilerimizin emaneti olan yakınları ile gazilerimizin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, "Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yolda mücadele ederken Gazilik mertebesine erişmiş Gazilerimizi de şükranla yad ediyorum" diye konuştu.

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