Aziz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aziz dizisi hangi gün yayınlanacak? Dizi ne zaman başlıyor?

Yeni başlayacak olan Aziz dizisinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak merak edilmeye başlandı. Kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Dizi hakkında detaylar sizlerle...

AZİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aziz dizisinin henüz günü belli olmadı fakat Ekim 2021 ayında başlaması bekleniyor. Aziz dizisi Show TV'de ekranlara gelecek.

Show TV dizilerine baktığımızda Pazartesi günü Üç Kuruş, Salı İçimizden Biri ve Cuma günü ise Yalancı dizisi yayınlanıyor. Haliyle yeni başlayacak olan Aziz dizisi de muhtemelen ya Çarşamba ya da Perşembe günü ekranlara gelecektir.

AZİZ DİZİSİ SENARYOSU KİME AİT? HANGİ TÜRDE BİR DİZİDİR? AKSİYON MU ROMANTİK Mİ?

Aziz, O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı, ilk bölümü Ekim 2021 tarihinde yayınlanacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.

AZİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Dilruba (Damla Sönmez)

Efnan (Simay Barlas)

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan)

Monsieur Pierre (Fırat Tanış)

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar)

Handan (Ayten Soykök)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Nigar Hala (Füsun Demirel)

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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