Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün, senaristliğini Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz dizisi merak edildi. İlk bölüm fragmanı yayınlanan Aziz dizisi konusu oyuncuları ve nerede çekildiği merak edilmekle birlikte, ne zaman yayın hayatına gireceği de gündemde kaldı. Peki, Aziz dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Aziz dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Aziz dizisi uyarlama mı? İşte detaylar haberimizde...

AZİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzun zamandır heyecan içinde beklenen Aziz dizisinin fragmanı yayımlandı. Oyuncuları ile ilgi gören dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi ancak yakında Show ekranlarında yerini alacak.

AZİZ DİZİSİ KONUSU

Aziz dizisinde, Antakya'da zengin bir ailenin oğlu olan Aziz'in hikayesi ekrana gelecek. 1930'lu yıllara izleyicileri götürecek olan dizi Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi anlatacak. Hatay'ın ana vatana katılımının heyecanının da yansıtılacağı Aziz dizisi, yeni sezonun en etkili hikayelerinden birisi olacak.Yıldırım, Aziz Payidar adlı bir karaktere hayat verecek. Dizide bir Fransız Teğmenin ölümüne neden olan Aziz, büyük aşkı Dilruba'yı da arkasında bırakıp baba ocağını terk edecek. Olayın unutulmasının ardından doğduğu kente geri dönecek olan Aziz için yepyeni bir hayat başlayacak.

Antakya'nın en bu¨yu¨k ve tek halı u¨reticisi olan Payidar ailesinin ogˆlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik ic¸inde bir hayat su¨rdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) ogˆlu Tegˆmen Andre'yi o¨ldu¨rmesiyle Aziz'in kaderi degˆis¸ir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır. Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Antakya'da ve Sakarya'da geçen Aziz dizisinin çekimlerinin ilerleyen süreçte İstanbul'da kurulan özel bir platoda gerçekleştirileceği de ortaya çıktı.

