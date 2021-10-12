Aziz dizisi ne zaman başlayacak? Aziz dizisi uyarlama mı, hangi yabancı diziden uyarlama? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aziz dizisi ne zaman başlayacak? Aziz dizisi uyarlama mı, hangi yabancı diziden uyarlama?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Aziz dizisi ne zaman başlayacak? Aziz dizisi uyarlama mı, hangi yabancı diziden uyarlama?

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün, senaristliğini Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz dizisi merak edildi. İlk bölüm fragmanı yayınlanan Aziz dizisi konusu oyuncuları ve nerede çekildiği merak edilmekle birlikte, ne zaman yayın hayatına gireceği de gündemde kaldı. Peki, Aziz dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Aziz dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Aziz dizisi uyarlama mı?

Aziz dizisi ne zaman başlayacak? Aziz dizisi uyarlama mı, hangi yabancı diziden uyarlama? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün, senaristliğini Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz dizisi merak edildi. İlk bölüm fragmanı yayınlanan Aziz dizisi konusu oyuncuları ve nerede çekildiği merak edilmekle birlikte, ne zaman yayın hayatına gireceği de gündemde kaldı. Peki, Aziz dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Aziz dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Aziz dizisi uyarlama mı? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Uzun zamandır heyecan içinde beklenen Aziz dizisinin fragmanı yayımlandı. Oyuncuları ile ilgi gören dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi ancak yakında Show ekranlarında yerini alacak. Aziz, O3 Medya imzalı, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı, ilk bölümü Ekim 2021 tarihinde yayınlanacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.

Aziz dizisinde, Antakya'da zengin bir ailenin oğlu olan Aziz'in hikayesi ekrana gelecek. 1930'lu yıllara izleyicileri götürecek olan dizi Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi anlatacak. Hatay'ın ana vatana katılımının heyecanının da yansıtılacağı Aziz dizisi, yeni sezonun en etkili hikayelerinden birisi olacak.Yıldırım, Aziz Payidar adlı bir karaktere hayat verecek. Dizide bir Fransız Teğmenin ölümüne neden olan Aziz, büyük aşkı Dilruba'yı da arkasında bırakıp baba ocağını terk edecek. Olayın unutulmasının ardından doğduğu kente geri dönecek olan Aziz için yepyeni bir hayat başlayacak.

Aziz dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Aziz dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Aziz dizisi uyarlama mı?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır. Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

Antakya'da ve Sakarya'da geçen Aziz dizisinin çekimlerinin ilerleyen süreçte İstanbul'da kurulan özel bir platoda gerçekleştirileceği de ortaya çıktı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Burak Sergen Demet Akalın Nihal Yalçın
Spor Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Lewis Hamilton Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aziz dizisi ne zaman başlayacak? Aziz dizisi uyarlama mı, hangi yabancı diziden uyarlama? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 22:51:31. #1.17#