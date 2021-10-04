Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Karabağ savaşının 1. yılında görüşmeye sıcak bakıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Karabağ savaşının 1. yılında görüşmeye sıcak bakıyor

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Karabağ savaşının 1. yılında görüşmeye sıcak bakıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ortak zirve ihtimaline sıcak baktıklarını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ortak zirve ihtimaline sıcak baktıklarını açıkladı.

Paşinyan, Litvanya'daki Ermeni topluluklarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydeden Paşinyan, "Üst düzey bir zirveye hazır olduğumuzu 1 Temmuz'da duyurmuştum. Bu görüşme dışişleri bakanları veya başbakan-başkan düzeyinde olabilir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile yapılacak bir toplantının yeri ve zamanı konusunda herhangi bir kısıtlama olmadığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Paşinyan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun bu tür zirveleri organize etme noktasında tecrübeli olduğunu savunarak, "AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanlarının faaliyetlerini yoğunlaştırmaya başladığını belirtmekten mutluluk duyuyoruz. Sınırların belirlenmesi sürecini başlatmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Aliyev de 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Ben hazırım ve pozisyonumu zaten belirttim. Ermenistan tarafı hazırsa ben de hazırım. Bu yılın başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine üçlü görüşmemiz oldu. Ben Paşinyan'la o hazır olduğunda her an konuşmaya hazırım. Ben müzakerelere açığım ve bunun savaşın bittiğine ve o sayfanın çevrildiğine dair iyi bir işaret olabileceğini düşünüyorum. Bu çok önemlidir." diye konuşmuştu.

Paşinyan Putin'le görüşecek

Öte yandan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan ile bugün Moskova'da yaptığı görüşmede, "Putin ile Paşinyan bu yıl 3 defa şahsen, 14 defa telefon ile görüştü. Yakın bir zamanda şahsi bir görüşme hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın Rusya'da Putin ile görüşme planına ilişkin, "Paşinyan'ın Rusya'ya ziyareti bekleniyor. Putin ile özel görüşmesi hazırlanıyor." dedi.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin
Spor Gökhan Töre Alex Teixeira Salih Uçan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Derya Yanık Cengiz Ergün Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Karabağ savaşının 1. yılında görüşmeye sıcak bakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:12:06. #1.12#