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Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin tatbikatları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin tatbikatları devam ediyor

Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin 14 Ekim'de başladığı tatbikat devam ediyor.

Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin 14 Ekim'de başladığı tatbikat devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı tarafından 2021 yılı için onaylanan plan uyarınca, 14 Ekim'de başlayan Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin taktik tatbikatının sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, tatbikatta özel kuvvet askerlerinin diğer birlik türleri ile etkileşimini artırmak ve pratik askeri becerilerini geliştirmek için faaliyetler yürütüldüğü aktarıldı. - BAKÜ

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