Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan kaza açıklaması: '5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı' - Haberler
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Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan kaza açıklaması: "5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan kaza açıklaması:

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde başkent Bakü'de kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde başkent Bakü'de kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, başkent Bakü'de kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu medyana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, sabah saatlerinde meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yarandığını duyurdu. Daha önce yapılan açıklamada kazada yaralananların sayısı 21 olarak belirtilmişti. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakü'de Mahmud Azizov isimli şoförün kullandığı kamyon, sabah 06.40 (TSİ 05.40) sıralarında havalimanı kara yolunda yolcu otobüsüne çarpması sonucunda kaza meydana geldi. Kaza sonucunda yol kenarında duran 4 kişi ve otobüsteki 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, 25 kişi ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların 8'i ilk müdahalenin ardından taburcu edildi, 17 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kazaya neden olan kamyon şoförü gözaltına alınırken, şoför hakkında dava da açıldı" ifadelerine yer verildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

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