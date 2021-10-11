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Azerbaycan, Hazar Denizi'nde tatbikata başladı

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Azerbaycan, Hazar Denizi'nde tatbikata başladı

Azerbaycan Deniz Kuvvetleri, Hazar Denizi'nde tatbikata başladı.

Azerbaycan Deniz Kuvvetleri, Hazar Denizi'nde tatbikata başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savaş gemileri ve deniz özel kuvvetlerinin katıldığı tatbikatta, Hazar Denizi'nde enerji altyapısının korunmasına ve savunulmasına yönelik görevler icra ediliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek, tatbikatla ilgili bilgi aldı.

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmında gerçekleştirilen tatbikat, 13 Ekim'e kadar sürecek.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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