Azerbaycan, gözaltına alınan İranlı şoförleri serbest bıraktı

Azerbaycan, Karabağ'a yasa dışı yük taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan İranlı iki tır şoförünü serbest bıraktı.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamada, hümanizm, karşılıklı saygı ve komşuluk ilkelerinden hareket ederek ve iyi niyet gösterilerek Azerbaycan'da gözaltında bulunan iki tır şoförünün bu sabah ülkelerine geri gönderildiği belirtildi.

İranlı iki tır şoförü, Karabağ'ın Rus unsurların kontrolündeki bölgelere Azerbaycan'ın izni olmaksızın taşımacılık yaptıkları için gözaltına alınmıştı.

İran plakalı araçların Karabağ'da Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere yasa dışı seyahat etmesi, Azerbaycan ile İran arasında gerginliğe neden olmuştu.

Azerbaycan bu konudaki tepkisini 11 Ağustos'ta İran'a verdiği nota ile belirtmiş fakat buna rağmen İran tırlarının Karabağ'a geçişi sürmüştü.

Azerbaycan sınır muhafızları ve gümrükçüler, Ermenistan ile İran'ın bağlantısı sağlayan Gorus-Gafan yolunun Azerbaycan sınırlarından geçen kısımlarında kontrol noktaları kurarak buradan geçen İran tırlarından gümrük vergisi talep etmişti.