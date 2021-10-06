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Azerbaycan, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Azerbaycan, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Nahçıvan-Bakü uçak seferlerinde Ermenistan hava sahasının kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Nahçıvan-Bakü uçak seferlerinde Ermenistan hava sahasının kullanılmaya başlandığını duyurdu.

AZAL'dan yapılan açıklamada, Nahçıvan'a yapılan uçuşun bugün Ermenistan hava sahasının kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Azerbaycan'ın bu adımla bölgede tüm ulaşım hatlarının açılmasında kararlı olduğunu gösterdiği ifade edilen açıklamada, ülkenin tüm sınır devletlerinin çıkarlarını karşılamakta olduğu kaydedildi.

Ermenistan hava sahasının kullanılarak yapıldığı uçuşlarda zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacağı belirtilen açıklamada, AZAL'ın Ermenistan ve İran hava sahaları da dahil tüm hava koridorlarını kullanacağı ifade edildi.

Azerbaycan, daha önce Karabağ sorunu nedeniyle Ermenistan hava sahasını kullanmıyordu.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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