Azerbaycan, Ermenilere ait İHA'yı ele geçirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarında yasadışı bulunan Ermeni silahlı gruplara ait bir insansız hava aracının (İHA) ele geçirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasadışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına ait İHA'nın bugün ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, ele geçirilen İHA'nın Füzuli ili sınırlarında Azerbaycan Ordusu'nun mevzileri üzerinde keşif uçuşları gerçekleştirmeye çalıştığı aktarıldı. Bakanlık, söz konusu İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı. - BAKÜ

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