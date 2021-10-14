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Son dakika haberi | Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Lavrov'la üçlü bildiriyi görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi | Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Lavrov'la üçlü bildiriyi görüştü

Son dakika habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleştirdikleri görüşmede 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan üçlü bildirinin tam uygulanmasını ve bölgesel konuları ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleştirdikleri görüşmede 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan üçlü bildirinin tam uygulanmasını ve bölgesel konuları ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Minsk'te Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Rus mevkiidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İkili, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan üçlü bildirinin tam uygulanmasını ve bölgesel konuları ele aldı. İkili ilişkileri de masaya yatıran Bayramov ile Lavrov, iki arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılı kapsamında hayata geçirilecek etkinlikleri müzakere etti. - BAKÜ

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Haber: Son dakika haberi | Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Lavrov'la üçlü bildiriyi görüştü - Haberler
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