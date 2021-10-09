Azerbaycan'daki basın ataşeleri ve yabancı medya temsilcileri, Şuşa'daki çalışmaları inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan'daki basın ataşeleri ve yabancı medya temsilcileri, Şuşa'daki çalışmaları inceledi

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Azerbaycan'daki basın ataşeleri ve yabancı medya temsilcileri, Şuşa'daki çalışmaları inceledi

Azerbaycan'daki büyükelçiliklerin basın ataşeleri ve akredite medya kuruluşlarının temsilcileri, Şuşa'yı ziyaret etti.

Azerbaycan'daki büyükelçiliklerin basın ataşeleri ve akredite medya kuruluşlarının temsilcileri, Şuşa'yı ziyaret etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Şuşa gezisine katılanlar, Ermeni işgalinin sonlandırılmasının hemen ardından inşasına başlanan Zafer Yolu'ndan tarihi kente ulaştı.

Ziyarette, Şuşa'nın özgün mimari tarzı ile Azerbaycan halkının milli ve kültürel mirası hakkında bilgi verildi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, işgal döneminde Ermenilerin tarihi ve kültürel varlıklara verdiği zararları anlattı. Ziyaretçiler, yeni dönemde Şuşa'da yürütülen restorasyon ve imar çalışmalarını görme imkanı buldu.

Kültürel gezi kapsamında, Aşağı Gövherağa ve Yukarı Gövherağa Camileri ziyaret edildi, Şuşa'nın kurtarılmasından sonra camilerde işgal döneminde yapılan tahribatların izlerini silmek için yürütülen çalışmalar gösterildi. Müslüman ülkelerin medya temsilcileri, camilerde ibadet etti.

Azerbaycan'ın sanat ve kültür hayatına yön veren Natavan, Bülbül ve Üzeyir Hacıbeyli'nin büstleriyle bir dönem yaşadıkları evler de ziyaret edildi.

Azerbaycan tarihinin bir parçası olan hanlıklar dönemine ait hanların, konakların, kervansarayların kalıntılarını da inceleyen yabancı misyon temsilcileri, Kazancı Kilisesi'nde yapılan onarım çalışmalarını yerinde gördü.

"Azerbaycan mesajının barış olduğunu belirtmek istiyoruz"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı misyon temsilcilerinin işgal döneminde Şuşa'da Ermenilerce yapılan tahribatları ve Azerbaycan'ın imar çalışmalarını kendi gözleriyle görmelerini istediklerini söyledi.

Abdullayeva, misyon temsilcilerinin şehrin neden bu hale geldiği, Ermenistan işgalinden önce ne durumda olduğu, imar çalışmalarının ne zaman biteceği ve Şuşalıların ne zaman evlerine döneceğine ilişkin sorular sorduğunu aktardı.

Azerbaycan hükümetinin Şuşa'daki imar ve restorasyon çalışmalarına ilişkin Abdullayeva, "Diplomatlara bu çalışmaları gösteriyor ve Azerbaycan mesajının barış olduğunu belirtmek istiyoruz. Ziyarete katılan misyon temsilcilerinin burada gördüklerini kendi ülkelerinde uluslararası düzeyde anlatacaklarını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi 'Annem' notuyla paylaştı

Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi "Annem" notuyla paylaştı

 Türkiye, İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' onayını şiddetle kınadı

Türkiye, İsrail mahkemesinin "sessiz ibadet" onayını şiddetle kınadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Muhammet Emin Akbaşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Seda Sayan
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Yemek Tarifleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatma Şahin Kerem Aktürkoğlu Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Azerbaycan'daki basın ataşeleri ve yabancı medya temsilcileri, Şuşa'daki çalışmaları inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:57:41. #1.11#