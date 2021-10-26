Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün... - Haberler
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün...

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir."

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
Aliyev: 'Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.

Aliyev: "Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.

 Aliyev: 'Zengezur Koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek.

Aliyev: "Zengezur Koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek.
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