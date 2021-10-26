Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir."
AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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