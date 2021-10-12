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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Kurum'un, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği, Aliyev'in de teşekkür ederek Kurum'dan Erdoğan'a selamlarını iletmesini istediği kaydedildi.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği vurgulanan görüşmede, Kurum'un ziyaretinin Azerbaycan ve Türkiye'nin ilgili kurumları arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Görüşmede, işgal döneminde Ermenilerin Azerbaycan'da çevreye verdiği zararlar, ormanların toplu şekilde yok edilmesi, nehirlerin kirletilmesi de ele alındı.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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