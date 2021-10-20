Az önce deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son deprem! Van Mollakasım'da deprem! Son depremler
Vatandaşlar son dakika depremlerine dair detayları araştırıyor Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre derleniyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi son deprem! Van Mollakasım'da deprem! Son depremler... Bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor.
VAN (Haberler.com) - Az önce deprem mi oldu? sorusunun yanıtı sık sık araştırılıyor. Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak edenler ise Kandilli son depremler listesine bakarak meydana gelen depremin bölgesini ve şiddetini görüntüleyebilir. İşte 20 Ekim son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi son deprem! Van Mollakasım'da deprem! Son depremler
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Van'da 3,7 büyüklüğünde deprem! 20 Ekim 2021, Çarşamba Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması saat 17:59'da Van merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
AFAD DEPREM BİLGİSİ
AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem, 4.1 büyüklüğünde.
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