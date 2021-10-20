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Az önce deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son deprem! Van Mollakasım'da deprem! Son depremler

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Az önce deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son deprem! Van Mollakasım'da deprem! Son depremler

Vatandaşlar son dakika depremlerine dair detayları araştırıyor Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre derleniyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi son deprem! Van Mollakasım'da deprem! Son depremler... Bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor.

VAN (Haberler.com) - Az önce deprem mi oldu? sorusunun yanıtı sık sık araştırılıyor. Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak edenler ise Kandilli son depremler listesine bakarak meydana gelen depremin bölgesini ve şiddetini görüntüleyebilir. İşte 20 Ekim son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi son deprem! Van Mollakasım'da deprem! Son depremler

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Van'da 3,7 büyüklüğünde deprem! 20 Ekim 2021, Çarşamba Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması saat 17:59'da Van merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Van son dakika deprem! 20 Ekim Van'da deprem mi oldu? Kandilli AFAD verileri!

AFAD DEPREM BİLGİSİ

AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem, 4.1 büyüklüğünde.

Van son dakika deprem! Son depremler! 20 Ekim bugün Van son deprem! 20 Ekim Van Mollakasım'da deprem mi oldu? Kandilli AFAD verileri!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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