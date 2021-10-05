Az önce deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son deprem! Son depremler - Haberler
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Az önce deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son deprem! Son depremler

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Az önce deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son deprem! Son depremler

AFAD ve Kandilli verilerine göre 5 Ekim 2021 Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Az önce deprem mi oldu?

Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 5 Ekim Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Yüksek olan herhangi bir deprem bilgisi verilmedi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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