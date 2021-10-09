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Az katlı kesme taş yığma yapıları teşvik edecek düzenleme Resmi Gazete'de

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Az katlı kesme taş yığma yapıları teşvik edecek düzenleme Resmi Gazete'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yöresel ve yatay mimarinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan düzenlemeyle az katlı kesme taş yığma yapıların teşviki sağlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yöresel ve yatay mimarinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan düzenlemeyle az katlı kesme taş yığma yapıların teşviki sağlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle geleneksel Anadolu mimarisinin örneklerini yansıtan kesme taş yığma yapıların önündeki engeller kaldırıldı.

Buna göre, geleneksel taş yığma yapılardan yatay mimari esasıyla 3 katı geçmeyenler imar teşvikinden yararlanabilecek. Söz konusu yapıların, duvarlarının genişliği 25 santimetreyi geçen kısımları, taban alanı ve inşaat emsalinden muaf tutulacak. Böylece 60-90 santimetre arasında genişliklerde duvarlara sahip olduğundan taban alanı ve emsal sınırlamaları nedeniyle tercih edilmeyen bu tür yapıların yaygınlaştırılması sağlanacak.

Balkonlar, bina girişinde yer alan "taşlık" ve "sofa" emsal sınırlamalarından muaf tutulacak

Yönetmeliğe göre, kesme taş yığma yapıların balkonları ile bina girişinde yer alan "taşlık" ve "sofa" gibi birimleri de benzer şekilde parselin toplam emsalinin yüzde 30'u içinde kalmak kaydıyla emsal sınırlamalarından muaf olacak.

Yapılan değişikliklerle doğayla, yöresel dokuyla uyumlu, insan yaşamını merkezine alan, afetlere karşı dayanıklı yapıların teşvik edilmesi, kesme taş yığma yapıların kentsel dokuya uygun olarak yaşatılması hedefleniyor.

Az katlı kesme taş yığma yapıları teşvik edecek düzenleme Resmi Gazete'de

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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