Ayvalık'ta yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi - Haberler
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Ayvalık'ta yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi

AA / Suat Salgın - Haberler | Kültür Sanat
Ayvalık'ta yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile yakın bir bölgede gezi teknesinin şamandırasıyla oynayan yunus, drone kamerasına yansıdı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile yakın bir bölgede gezi teknesinin şamandırasıyla oynayan yunus, drone kamerasına yansıdı.

Havadan sahil şeridini görüntüleyen gazeteciler, denizin yüzeyindeki yunusu fark etti.

Teknenin şamandırasıyla adeta top gibi oynayan yunus, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Yunusun oyunu, drone ile görüntülendi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, denizin temizlenmesi için uzun süredir yoğun çalışma temposu içinde olduklarını söyledi.

Yunusların kıyıya yakın bölgelerde sık sık görülmeye başladığını belirten Ergin, "Yunuslar zeki hayvanlardır. Yunusların, Ayvalık Körfezi'nde görülmesi denizimizin temizliğinin de bir göstergesidir." dedi.

Ayvalık'ta yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi

Ayvalık'ta yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi

Ayvalık'ta yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi

Ayvalık'ta yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi

AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ayvalık'ta yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi - Haberler
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