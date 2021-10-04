Ayvalık'ta yunusun şamandırayla oyunu drone ile görüntülendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile yakın bir bölgede gezi teknesinin şamandırasıyla oynayan yunus, drone kamerasına yansıdı.

Havadan sahil şeridini görüntüleyen gazeteciler, denizin yüzeyindeki yunusu fark etti.

Teknenin şamandırasıyla adeta top gibi oynayan yunus, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Yunusun oyunu, drone ile görüntülendi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, denizin temizlenmesi için uzun süredir yoğun çalışma temposu içinde olduklarını söyledi.

Yunusların kıyıya yakın bölgelerde sık sık görülmeye başladığını belirten Ergin, "Yunuslar zeki hayvanlardır. Yunusların, Ayvalık Körfezi'nde görülmesi denizimizin temizliğinin de bir göstergesidir." dedi.