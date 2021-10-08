Ayvalık'ta, emniyet, sağlık ve zabıta müdürlükleri ortaklığında denetim yapıldı - Haberler
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Ayvalık'ta, emniyet, sağlık ve zabıta müdürlükleri ortaklığında denetim yapıldı

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Ayvalık'ta, emniyet, sağlık ve zabıta müdürlükleri ortaklığında denetim yapıldı

Ayvalık genelinde; market, bakkal, restoran, kafeterya, pastane gibi gıda işletmelerine yönelik fahiş fiyat, hijyen, son kullanma tarihi, vergi levhası, işyeri ruhsatı, etiket ve menşei konularında denetimler gerçekleştirildi.

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Ayvalık'ta sık aralıklarla yapılan denetimlerde mevzuat hükümlerine aykırı davranan ve kurallara uymayan işyeri sahipleri uyarıldı, tekrarı halinde cezalandırılacakları konusunda ihtar verildi. Vatandaşların hijyenik koşullarda üretilen gıdalara gönül rahatlığı ile ulaşmalarını sağlamak için denetimlere devam eden ekipler, kent merkezi ile Ali Bey Adası (Cunda), Altınova ve Küçükköy'de incelemelerde bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalıklı hemşehrilerimizin hijyenik koşullarda üretilmiş gıdalara ulaşması için denetimler yapıyoruz. Bu konuda taviz vermiyoruz. Ayrıca esnafımızdan, vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymalarını rica ediyorum" dedi.

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