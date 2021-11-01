Ayvalık'lı Sultanlar 3'te 3 yaptı

Sezon başında yeni bir yapılanmaya giden ve takımın başına "Avrupa Şampiyonu" apoletli entrenör Gökhan Edman'ı getiren kırmızı beyazlılar, bünyesine kattığı gelecek vaat eden sporcularla ligde ilk üç maçta yenilgi yüzü görmedi.

Playoff yolunda emin adımlarla ilerleyen Ayvalıkgücü seyir zevki yüksek performansıyla Ayvalık halkının desteğini arkasına almış durumda. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de destekleriyle yakından takip ettiği filenin sultanları Ayvalık'ta yaşayan kız çocuklarına da örnek oluyor. Her geçen gün büyüyen Ayvalıkgücü Voleybol akademisi, takımın geleceğini oluşturuyor. Önümüzdeki haftayı bay olarak geçirecek olan Ayvalıkgücü, bir sonraki hafta evinde geçen sezon "Sultanlar Ligi"nde mücadele eden Çan Gençlik ile karşılaşacak.

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