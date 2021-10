Ayvalık Kent Konseyi'ne Başkan Coşkun'a güvenoyu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kent Konseyi 8. seçimli genel kurulu İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kent Konseyi başkanlığına Halil Coşkun yeniden seçildi.

Genel kurulun açılışında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kent konseylerinin yerel yönetimlerin yapacağı işlere, yol haritalarının belirlenmesine, kent yaşamına, sorunların çözülmesine çok değerli katkılar sunduğunu söyledi.

Ayvalık Kent Konseyi'nin kentte ve bölgede çok başarılı çalışmalara imza attığını, güç katıp, moral verdiğinin altını çizen Başkan Ergin, "Onların her eylemde, her sorunda yanımızda olması bizi daha da güçlendiriyor. Çevre konusunda yerel yönetimlere yol haritası özeliği taşıyan çalışmalar yapıyorlar. Yakın zamanda bölgemizde ve çevremizde yaşanan doğal afetler, Kaz Dağları'nda karşı karşıya kaldığımız orman yangınları gibi, maden için yapılan doğa katliamları da canımızı acıtıyor. Ülkemizin, kentimizin geleceği söz konusu. Bir an önce harekete geçmeli ve bu felaketlere 'dur' demeliyiz. Ayvalık'ın ve bölgemizin yarınlarına destek vermek hepimizin en asli görevidir. Ege'de ve özellikle bölgemizde yaşanan çevre katliamlarına dur demenin zamanı geldi çoktan geçti bile. Artık, bırakın bizi, çocuklarımızın, torunlarımızın yarını gelecekleri söz konusu. Küresel iklim değişikliğine karşı acilen eylem planı oluşturulması gerekiyor" dedi.

"Bir an önce harekete geçmeli ve bu katliamlara dur demeliyiz" diyerek tepkisini dile getiren Başkan Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlara sağlıklı bir çevre bırakmanın mücadelesini daha kararlı bir şekilde sürdürmeliyiz, pes etmemeliyiz. Çevre katliamlarını, yaşanan sıkıntıları, olumsuzlukları unutturmamalıyız. Günübirlik tepkilerle arkamızda bırakmamalıyız, yaşanan ve yaşanmakta olan çevre felaketlerini kamuoyunun gündeminde tutmamız, yapılanların yapılmayanların peşini bırakmamamız gerekiyor. Ayvalık Belediyesi olarak; bizlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini ilgilendiren kararların alınmasında başta Ayvalık Kent Konseyi olmak üzere, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ediyoruz. En büyük destekçilerimiz; sivil topum örgütleri, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve kent konseyimizdir. Birlikte Ayvalık sloganıyla hareket ettiğimiz sürece, varlığımızı gücümüzü hissettirdiğimiz sürece orada mutlaka başarı gelecektir. Bu yolda çalışan herkese teşekkür eder, başarılar dilerim. Genel kurulunuz hayırlı olsun" - BALIKESİR