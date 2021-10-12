Ayvalık açıklarında fiber teknedeki 8 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık açıklarında fiber teknedeki 8 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ayvalık açıklarında fiber teknedeki 8 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk kara sularına bırakılan, fiber teknedeki 8 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk kara sularına bırakılan, fiber teknedeki 8 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında, fiber tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, teknedeki 8 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Acı haberin ulaştığı Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

Acı haberin ulaştığı Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

 Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası olacak

Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası olacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammet Emin Akbaşoğlu Fuat Oktay Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Burak Sergen Burak Özçivit
Spor Caner Erkin Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ayvalık açıklarında fiber teknedeki 8 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 09:48:25. #1.17#