Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 18 Ekim Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı hakemi kim?

Türkiye Süper Lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ligde 9. haftanın kalan maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçıdır. Peki Süper lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı 18 Ekim Pazartesi günü (bugün) saat 20:00 'da başlayacaktır.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı Beinsports 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)

OSMAN GÖKHAN BİLİR(1. Yardımcı Hakem)

KAMİL ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)

DAVUT DAKUL ÇELİK(Dördüncü Hakem)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

KEREM FAHRİ BAYKALMIŞ(Temsilci)

CENGİZ AKAR(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

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