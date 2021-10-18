Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 18 Ekim Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı hakemi kim?
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Süper Lig karşılaşmalarından birisi Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçıdır. Peki Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler? Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maç saat kaçta başlıyor? İşte bilgiler...
Türkiye Süper Lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ligde 9. haftanın kalan maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçıdır. Peki Süper lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı 18 Ekim Pazartesi günü (bugün) saat 20:00 'da başlayacaktır.
Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı Beinsports 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
Maç, Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.
ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)
OSMAN GÖKHAN BİLİR(1. Yardımcı Hakem)
KAMİL ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)
DAVUT DAKUL ÇELİK(Dördüncü Hakem)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
KEREM FAHRİ BAYKALMIŞ(Temsilci)
CENGİZ AKAR(Temsilci)
ONUR AYDEMİR(Temsilci)